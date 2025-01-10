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أحمد جودة - القاهرة - قضت المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، بفوز فريق بوخوم 2 / صفر على يونيون برلين ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

الاتحاد الألماني لكرة القدم يعلن فوز بوخوم على يونيون بعد حادث "الولاعة"

وشهدت المباراة إصابة باتريك درويز، حارس مرمى بوخوم، بقداحة ألقيت عليه من أحد جماهير يونيون برلين.

وتعرض درويز للإصابة في رأسه خلال الوقت المحتسب بدلا من الضائع من عمر المباراة التي أقيمت في 14 ديسمبر الماضي، ولم يتمكن من استكمال اللقاء الذي توقف لمدة 25 دقيقة.

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين 1 / 1، لكن بوخوم، الذي يقبع في المركز الأخير بترتيب المسابقة، احتج على تلك النتيجة لدى الاتحاد الألماني لكرة القدم، مشيرا إلى أنه لم يكن لديه بدلاء عندما أصيب درويز واضطر للاستعانة بأحد مهاجميه لحراسة عرين الفريق خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

ورغم احتساب النتيجة بفوزه وحصوله على نقاط المباراة الثلاث، بقي بوخوم في مؤخرة الترتيب، لكنه قلص الفارق إلى نقطتين فقط مع هايدنهايم، صاحب المركز السادس عشر (الثالث من القاع)، الذي يؤهل صاحبه للعب ملحق الصعود والهبوط مع الفريق الذي يحتل المركز الثالث بترتيب دوري الدرجة الثانية الألماني بنهاية الموسم.

في المقابل، بقي يونيون برلين، الذي يمكنه التقدم باستئناف ضد الحكم الصادر عليه، في المركز الثاني عشر بترتيب بوندسليجا.