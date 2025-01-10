الاء لاشين تستعد لطرح مسلسلها الأمريكي "Love me two times”

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الاء لاشين عن إنه تم الإنتهاء من تصوير مسلسلها الأمريكي "Love me two times، إنتاج مصري بالكامل، حيث بدأ تصويره في شهر نوفمبر الماضي واستمر تصويره لمدة شهر.

تفاصيل مسلسل الاء لاشين الجديد

والمسلسل من إنتاج انتاج الاء لاشين "ah media "production، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، ومن ‎بطولة جاريد هاربر "jarred harper"، سامي راي "Sammie ray"، كريستا هيدينز "Krista hedin"، ريك شيبرد "Rick shepherd"، فيليشا كوبر "Felisha cooper"، وإخراج سارانج شارما "sarang Sharma".

أحدث أعمال الاء لاشين

جدير بالذكر إنه انتهت المنتجة آلاء لاشين من تصوير فيلم "قصر الباشا" وتنتظر عرضه في دور العرض السينمائية، وفيلم "قصر الباشا" يدور في إطار اجتماعي تشويقي مثير، حول شخصية أحمد حاتم الذي يعمل كاتب روايات بوليسية، ويشارك في بطولة العمل مايان السيد، حسين فهمي، أحمد فهيم، صدقي صخر، نانسي صلاح، نبيل عيسى، وحمزة العيلي، والفيلم من تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة AH Media Production للمنتجة آلاء لاشين.