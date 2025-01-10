نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عشان تكون فنان لازم تكون إنسان".. تكريم خالد النبوي في حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أنطلق أمس حفل افتتاح الدورة الـ 14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية التي يرأسها شرفيا الفنان الكبير محمود حميدة، وبرئاسة السيناريست سيد فؤاد، بمعبد الأقصر، بحضور عدد كبير من الفنانين وصناع السينما في مصر وإفريقيا، إلى جانب عدد من قيادات الأقصر ومسئوليها.

وتشهد الدورة الرابعة عشر من المهرجان تكريم خالد النبوي وذلك على مشواره الفني المميز ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشرة من المهرجان.

كلمة خالد النبوي:

وقال خالد النبوي:" لحظة من لحظات الشكر والاعتراف بالجميل"،أيها التكريم الجميل أنت مش هتقدر عليا وأنا مش هنبسط ولا حاجة ومش بعتبره تقدير لما فات، ولكن تقدير لما هو قادم انتوا لسه مشوفتوش حاجة".

وأضاف:" شكرا لأمي وأبويا اللي أرادوا تعليمي وفعلوا، وشكرا لأمي فلولا هذه السيدة لم أكن موجودا هذا الوجود، شكرا لعائلتي اللي حضروا رغم مشاغلهم، وشكرا لكل ناقد وصحفي وإعلامي ساهم في استمرار مشواري، شكرا للسينما الإفريقية على هذا التكريم".

وتابع:" شكرا للجمهور الذي لا يكون الفن إلا بوجودهم وتقديرهم لي بمتابعة أعمالي، وهذا التقدير ليس لي شخصيا وانما للمخرجين والكتاب والمنتجين الذين تعاونت معهم إلى جانب ممثلين كبار فهذا تقدير لهم".

عن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية:

وتقام الدورة الـ 14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في الفترة من 8 لـ 14 يناير الجاري، تحت شعار "قمر 14"، ويشارك في لجنة تحكيم الأفلام الطويلة، السيناريست تامر حبيب، والمخرج موسى سنا ابسا من السنغال والمخرج إبراهيم شداد من السودان والمخرجة صوفيا دي جاما من الجزائر، والممثلة اكوسوا بوسيا من غانا.

آخر أعمال خالد النبوي:

ويذكر أن آخر أعمال خالد النبوي هو فيلم أهل الكهف يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.