تعرف على موعد مباراة الزمالك أمام بلاك بولز الموزمبيقى بالكونفدرالية والقناة الناقلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 يناير 2025 04:32 مساءً - أغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة السويسري جروس، صفحة مباريات كأس مصر بنهاية مباراته مع أبو قير للأسمدة والتى فاز بها بهدفين دون رد، ليفتح ملف بطولة الكونفدرالية، حيث يخوض مباراة مهمة أمام بلاك بولز الموزمبيقى.

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

فوز الزمالك في النهائي هو الثاني على حساب نهضة بركان، إذ توج الفريق الأبيض موسم 2018 - 2019 على حساب بطل المغرب بركلات الترجيح 5-3.

وتتصدر الأندية العربية الفرق الأكثر تتويجا بالكونفدرالية، المغرب 7 ألقاب، وتونس 5 ألقاب، ومصر 3 ألقاب، والجزائر مرة وحيدة، فيما توج مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بالبطولة مرتين، ومرة وحيدة لـ هارتس أوف أوك الغاني، والملعب المالي، وليوباردز الكونغولي.

وتوج الزمالك ببطولتين فيما توج الأهلي ببطولة وحيدة، أما المصري فجاءت أفضل نتائجه حين ودع البطولة فى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية عام 2018، بعد التعادل سلبيا في مصر، والهزيمة برباعية في الكونغو.

كما وصل المصري إلى ربع نهائي بطولة 2020، قبل أن يودع أمام نهضة بركان المغرب، بالتعادل ذهابا 2-2، والخسارة 1-0 إيابا.

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس الكونفدرالية

1- الزمالك - 8 نقاط.

2- المصري - 5 نقاط.

3- إنيمبا النيجيري - 4 نقاط.

4- بلاك بولز الموزمبيقي - 4 نقاط.

موعد مباراة الزمالك أمام بلاك بولز الموزمبيقى بالكونفدرالية

مباراة الزمالك و بلاك بولز الموزمبيقى تقام فى السادسة مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد موافقة "كاف" على طلب الزمالك وبلاك بولز بإقامة المباراة في القاهرة بدلاً من موزمبيق.

ويتكون طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبلاك بولز من فابريسيو أندرادي سانتوس حكماً للساحة ويعاونه كل من، خورخي كوريا سيميدو وديلجادو فرنانديز ويلسون مساعدين و ديلجادو دوس سانتوس روشا حكماً رابعاً.

واختار "كاف" لويس بليز مادلين من سيشل مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام إيناسيو مانويل كانديدو من أنجولا، والمنسق العام علي مويبي من أوغندا.

القناة الناقلة لمباريات الزمالك فى الكونفدرالية

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك فى الكونفدرالية 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.