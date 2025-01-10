3 مشروبات ساخنة تقي من الإنفلونزا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 07:54 مساءً - الوقاية من الإنفلونزا: مشروبات دافئة تعزز مناعتك

مع تغير الفصول وبرودة الجو، تصبح الإصابة بالإنفلونزا أمرًا شائعًا يؤثر على العديد من الأشخاص. ولكن مع تعزيز المناعة والاهتمام بالنظام الغذائي، يمكن تجنب الكثير من هذه الأمراض الموسمية. من أفضل الطرق لدعم جهاز المناعة هي تناول مشروبات ساخنة تحتوي على مكونات طبيعية تساعد في مقاومة الفيروسات والبكتيريا. في هذا المقال، سنستعرض ثلاث مشروبات دافئة يمكن أن تقي من الإصابة بالإنفلونزا.

شاي الزنجبيل والعسل

يعتبر شاي الزنجبيل والعسل من المشروبات التقليدية التي تستخدم لتهدئة الأعراض المرتبطة بالبرد والإنفلونزا.

فوائد الزنجبيل: يحتوي الزنجبيل على مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات تساعد في تهدئة الحلق وتقليل الاحتقان.

يحتوي الزنجبيل على مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات تساعد في تهدئة الحلق وتقليل الاحتقان. فوائد العسل: يمتاز العسل بخصائصه المضادة للبكتيريا، مما يجعله مثاليًا لتهدئة السعال وتخفيف التهاب الحلق.

قم بنقع قطع الزنجبيل الطازجة في ماء مغلي واتركها لبضع دقائق. ثم أضف ملعقة من العسل واستمتع بالمشروب.

شاي الكركم والليمون

يعتبر الكركم مكونًا قويًا يعرف بفوائده الصحية المتعددة. عند دمجه مع الليمون، تحصل على مشروب يساعد في تعزيز المناعة.

الخصائص المضادة للالتهابات للكركم: يحتوي الكركم على مادة الكركومين التي تساعد في مكافحة الالتهاب وتقوية الجهاز المناعي.

يحتوي الكركم على مادة الكركومين التي تساعد في مكافحة الالتهاب وتقوية الجهاز المناعي. فيتامين C في الليمون: يعتبر فيتامين C الموجود في الليمون من مضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز دفاعات الجسم الطبيعية ضد الأمراض.

قم بإضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم إلى ماء ساخن وعصر ليمونة فوقه. يمكن إضافة القليل من العسل لتحسين النكهة.

شاي النعناع والبابونج

هذا المزيج من النعناع والبابونج يساعد على تهدئة الجسم وتخفيف التوتر الذي يمكن أن يضعف المناعة.

خصائص النعناع: يساعد النعناع في تخفيف الاحتقان وفتح الممرات التنفسية.

يساعد النعناع في تخفيف الاحتقان وفتح الممرات التنفسية. تأثير البابونج المهدئ: يساعد البابونج في تهدئة الأعصاب وتحسين النوم، مما يعزز من قدرة الجسم على مقاومة العدوى.

يمكن تحضير شاي النعناع والبابونج بنقع الأوراق في ماء مغلي لبضع دقائق، واستمتع بتجربة تهدئة تحافظ على صحتك.

باتباع هذه الوصفات البسيطة، يمكنك تعزيز دفاعات جسمك الطبيعية والتمتع بشتاء خالٍ من الإنفلونزا. ابق دافئاً وصحياً مع هذه المشروبات الدافئة والمفيدة.