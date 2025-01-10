تأثيرات سلبية للمشروبات الغازية على عظام أطفالك

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 10:53 مساءً - ما هي المشروبات الغازية؟

المشروبات الغازية هي مشروبات تحتوي غالبًا على كميات كبيرة من السكر والمواد الحافظة وحمض الفوسفوريك، وتعتبر من أكثر المشروبات استهلاكًا لدى الأطفال والمراهقين. رغم أن هذه المشروبات تعد لجذب الأطفال بنكهتها المنعشة والمحبوبة، إلا أنها قد تحمل تأثيرات سلبية خطيرة على صحتهم العظمية.

كيف تؤثر المشروبات الغازية على صحة العظام؟

يتساءل العديد من الآباء عن كيفية تأثير هذه المشروبات على عظام الأطفال. الإجابة تتعلق بعملية معقدة تتضمن تفاعل المواد الكيميائية الموجودة في المشروبات مع الجسم. إليكم بعض هذه التأثيرات:

1. خفض مستوى الكالسيوم

تحتوي المشروبات الغازية غالبًا على حمض الفوسفوريك، والذي يمكن أن يؤدي إلى خفض مستويات الكالسيوم في الجسد.

يؤدي انخفاض الكالسيوم إلى ضعف في تكوين العظام وزيادة خطر الإصابة بالهشاشة.

2. استبدال الحليب والمشروبات المغذية الأخرى

يميل الأطفال الذين يستهلكون كميات كبيرة من المشروبات الغازية إلى تقليل تناولهم للحليب والمشروبات التي تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم وفيتامين د.

هذا الاستبدال يتسبب في نقص التغذية اللازمة لنمو العظام بشكل صحيح.

توصيات للحفاظ على صحة عظام الأطفال

من المهم تبني سلوكيات صحية لتعزيز نمو العظام عند الأطفال. يجب على الآباء اتخاذ خطوات فعالة لتقليل استهلاك أطفالهم للمشروبات الغازية:

1. تعزيز استهلاك المشروبات الغنية بالكالسيوم

تشجيع الأطفال على شرب الحليب والعصائر الطبيعية الغنية بالكالسيوم وفيتامين د.

توفير بدائل صحية مثل العصائر الطبيعية المضاف إليها الكالسيوم.

2. التوعية بأضرار المشروبات الغازية

التحدث مع الأطفال حول الأضرار الصحية المرتبطة بشرب المشروبات الغازية.

التأكيد على فوائد اختيار مشروبات صحية تعزز صحتهم العامة.

3. تقديم خيارات غير مُحلاة

البحث عن مشروبات خالية من السكر كبديل صحي.

إعداد مياه بنكهة الفاكهة الطبيعية في المنزل.

بالتخطيط والعناية، يمكن للآباء ضمان حصول أطفالهم على العناصر الغذائية اللازمة لتعزيز صحة عظامهم وتقليل المخاطر التي قد تنجم عن استهلاك المشروبات الغازية.