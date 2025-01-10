رودريجو: جاهزون لمواجهة برشلونة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 12:55 صباحاً - علّق رودريجو جويس، نجم فريق ريال مدريد، على فوز فريقه 3-0 على ريال مايوركا، وتأهله لمواجهة برشلونة في المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني، وقال رودريجو بعد المباراة: سعيد بالفوز وكذلك بنجاحي في هز الشباك خلال يوم عيد ميلادي.

وعن المشادة التي وقعت بين اللاعبين، فور صافرة النهاية، قال رودريجو: لا أعرف السبب، كنت فقط أركز على الهدف، وأشكر لوكاس فاسكيز على التمريرة الحاسمة.

وعن مواجهة برشلونة في النهائي، أوضح: دائماً البارسا خصم صعب، ونحن مستعدون لهم ونريد تحقيق اللقب.