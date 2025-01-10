اخبار الخليج / اخبار الإمارات

رودريجو: جاهزون لمواجهة برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر رودريجو: جاهزون لمواجهة برشلونة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 12:55 صباحاً - علّق رودريجو جويس، نجم فريق ريال مدريد، على فوز فريقه 3-0 على ريال مايوركا، وتأهله لمواجهة برشلونة في المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني، وقال رودريجو بعد المباراة: سعيد بالفوز وكذلك بنجاحي في هز الشباك خلال يوم عيد ميلادي.

وعن المشادة التي وقعت بين اللاعبين، فور صافرة النهاية، قال رودريجو: لا أعرف السبب، كنت فقط أركز على الهدف، وأشكر لوكاس فاسكيز على التمريرة الحاسمة.

وعن مواجهة برشلونة في النهائي، أوضح: دائماً البارسا خصم صعب، ونحن مستعدون لهم ونريد تحقيق اللقب.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا