العالم اليوم - "الجحيم" من الفضاء.. صور تكشف ما فعلته الحرائق في لوس أنجلوس

انتم الان تتابعون خبر "الجحيم" من الفضاء.. صور تكشف ما فعلته الحرائق في لوس أنجلوس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 01:26 صباحاً - أظهرت صور التقطتها من الفضاء شركة "ماكسار تكنولوجيز"، ما سببته الحرائق المروعة في لوس أنجلوس الأميركية.

ولا تزال حرائق الغابات المروعة تحاصر لوس أنجلوس من جبهات مختلفة، الخميس، وتقترب من هوليوود رمز صناعة السينما الأميركية، بعد اشتعال حريق جديد في التلال المطلة على هوليوود بوليفارد وممشى المشاهير (ووك أوف فيم).

وحلقة النار التي تطوق لوس أنجلوس كانت هائلة لدرجة أنها شوهدت من الجو على شكل كماشة ضخمة.

وتضمنت حريقا كبيرا بين سانتامونيكا وماليبو على الجانب الغربي من المدينة وآخر هائلا في الشرق قرب باسادينا.

أوامر إخلاء

وأمرت السلطات بإجلاء أكثر من 100 ألف شخص لأن الرياح العاتية والجافة تسببت في انتشار النيران عبر أراضي قاحلة لم تسقط عليها أمطار منذ أشهر.

ولقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم منذ اندلاع الحرائق، الثلاثاء.

وكانت منازل نجوم السينما والمشاهير من بين ما التهمته النيران التي أتت على بعض من أفخم العقارات في العالم، أما حريق هوليوود هيلز فقد أتى على معالم بارزة في عالم الترفيه.

وقالت رئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس في مؤتمر صحفي، بعد أن قطعت زيارة رسمية إلى غانا وعادت إلى المدينة: "هذه العاصفة النارية هي الأكبر".

واندلعت 6 حرائق متفرقة على الأقل في مقاطعة لوس أنجلوس صباح الخميس، ووصف 3 منها بأنها "خرجت عن نطاق السيطرة"، ومنها حريق منطقة باليساديس في الغرب وحريق إيتون في الشرق والحريق الأصغر في صن ست في هوليوود هيلز.

ومددت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أمد التحذير الشديد لمقاطعتي لوس أنجليس وفينتورا حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي من الجمعة، بسبب الانخفاض الشديد في الرطوبة وقوة الرياح.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس أدم فانغيربن، الخميس، لشبكة "سي بي إس": "الرياح غير المتوقعة تثير القلق لأن هباتها تحمل معها ألسنة اللهب"، وأضاف أن رجال الإطفاء كانوا يفعلون ما في وسعهم لإنقاذ الأرواح ثم ركزوا على ما يمكنهم فعله لإنقاذ المباني.

وأوضح: "علينا أن نكون مستعدين لأي شيء".

وقلصت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس خلال الليل أمر إخلاء صدر بسبب حريق صن ست الذي اشتعل فوق هوليوود بوليفارد مباشرة.

وكانت السيطرة منعدمة على الحريق الذي أتى على 43 فدانا صباح الخميس.

وعلى الجانب الغربي من لوس أنجلوس، التهمت حرائق باليساديس 17234 فدانا ومئات المباني على التلال، وانحدرت أسفل حتى وصلت إلى المحيط الهادئ، الثلاثاء.

وقال نجم السينما بيلي كريستال وزوجته جانيس إن منزلهما في باسيفيك باليساديس الذي عاشا فيه منذ عام 1979 التهمته النيران، وأضاف: "قلوبنا منفطرة بالطبع، لكن بفضل حب الأطفال والأصدقاء سنتمكن من تجاوز هذا".

وقالت الممثلة باريس هيلتون: "انفطار قلبي تعجز عن تصويره الكلمات"، بعد أن شاهدت منزلها على شاطئ البحر في ماليبو "والنيران تأتي عليه تماما في بث تلفزيوني مباشر".

وقال الممثل جيمس وودز وهو يحكي في مقابلة تلفزيونية عن فراره من النيران: "في يوم تسبح في حوض السباحة، وفي اليوم التالي يختفي كل شيء".

وغامر بعض السكان بالعودة إلى المناطق التي اجتاحتها النيران بالفعل ليجدوا حطاما متفحما ومركبات محترقة.

ولجأ آلاف من سكان لوس أنجلوس الفارين من النيران إلى ملاجئ مؤقتة.

أطلال مشتعلة

أظهرت لقطات جوية بثها تلفزيون "كيه تي إل إيه" مجموعة تلو الأخرى من المنازل المشتعلة في منطقة باسيفيك باليساديس.

وقال مسؤولون إن الحرائق في سفوح جبال سان غابرييل شرقا أتت على 10600 فدان وألف مبنى، وأودت بحياة 5 أشخاص على الأقل.

وقال مدير إدارة الطوارئ في مقاطعة لوس أنجلوس كيفن ماكغاون في مؤتمر صحفي: "نواجه كارثة طبيعية هائلة. وأعتقد أنه لا يمكن وصف فداحتها كما يجب".

وقال رئيس إدارة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس أنتوني مارون في مؤتمر صحفي، إن رجال الإطفاء من 6 ولايات أخرى هرعوا إلى كاليفورنيا.

وقالت الرئيسة التنفيذية لإدارة المياه والطاقة في لوس أنجلوس جانيس كوينونيس للصحفيين: "ضغطنا على النظام إلى أقصى حد. نتصدى لحرائق غابات باستخدام أنظمة مياه حضرية".

واندلعت الحرائق في منطقة جنوب كاليفورنيا التي لم تشهد هطول أمطار منذ أشهر، ثم جاءت رياح سانتا آنا القوية محملة بهواء صحراوي جاف من الشرق نحو الجبال الساحلية، فأذكت الحرائق أثناء هبوبها فوق قمم التلال وعبر الأودية.