جيمي لي كيرتس تمد يد العون.. تبرع سخي لإغاثة لوس أنجلوس المنكوبة بالحرائق

القاهرة - محمد ابراهيم -

في خطوة إنسانية ملهمة، أعلنت النجمة العالمية جيمي لي كيرتس تبرعها بمبلغ مليون دولار لصالح صندوق إغاثة المجتمعات المتضررة من حرائق الغابات التي تجتاح منطقة لوس أنجلوس. التبرع جاء من مؤسسة العائلة الخاصة بالنجمة، حيث أكدت لي كيرتس: "نحن، كعائلة، ملتزمون بالمساهمة في تحقيق أكبر تأثير إيجابي ودعم المجتمعات التي تواجه هذه المأساة".

وأضافت أنها على تواصل مستمر مع المسؤولين لضمان استخدام المبلغ بالشكل الأمثل لتخفيف الأضرار ومساندة المتضررين.

حرائق الغابات في لوس أنجلوس تسببت حتى الآن في تدمير أكثر من 1000 مبنى وإصابة العديد من الأشخاص، فيما تواصل إدارة الإطفاء جهودها لاحتواء الحريق الذي يمتد على مساحة 17،200 فدان، وسط تقديرات أولية بخسائر فادحة.

موقف لي كيرتس يسلط الضوء على أهمية التضامن في مواجهة الكوارث الطبيعية، ويعكس قوة النجوم في قيادة حملات الدعم الإنساني.