فولودين يصل إلى فنزويلا لتمثيل روسيا في حفل تنصيب مادورو

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أحمد جودة - القاهرة - وصل رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين إلى جمهورية فنزويلا البوليفارية لحضور حفل تنصيب الرئيس نيكولاس مادورو لولاية ثالثة.

جاء ذلك وفقا لما أفاد به مراسل وكالة "تاس"، الذي تابع أن فولودين سيحضر حفل تنصيب مادورو نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومن المقرر أن يقام حفل التنصيب في 10 يناير بالعاصمة الفنزويلية كاراكاس.

وقد أجريت الانتخابات في فنزويلا 28 يوليو 2024، وفاز بها رئيس الدولة الحالي نيكولاس مادورو، الذي حصل على 51.95% من الأصوات. وشارك في عملية التصويت نواب مجلس الدوما الروسي كمراقبين دوليين.

وحصل المنافس الرئيسي لمادورو في الانتخابات إدموندو غونزاليس اوروتيا على تأييد 43.18% من الناخبين، فيما قالت إحدى زعيمات المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، في يوم التصويت، إن فريق غونزاليس لن يعترف بالهزيمة في الانتخابات.

وقد هنأت روسيا وبوليفيا وهندوراس وإيران والصين وكوبا ونيكاراغوا وغيرها من الدول مادورو بفوزه، ولم تعترف عدة دول ومن بينها الولايات المتحدة بإعادة انتخاب مادورو لفترة رئاسية ثالثة