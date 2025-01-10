كيف أعوض نقص فيتامين د في الشتاء؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 03:57 مساءً - أهمية فيتامين د للجسم

يعتبر فيتامين د من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحة العظام والجهاز المناعي، ويعزز امتصاص الكالسيوم الضروري للنمو الجيد للعظام والأسنان. بالإضافة إلى ذلك، يلعب دورًا مهمًا في تحسين المزاج والتقليل من خطر الإصابة بالاكتئاب والأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب.

التحديات المرتبطة بنقص فيتامين د في الشتاء

يواجه الكثير منا مشكلة نقص فيتامين د خلال فصل الشتاء بسبب قلة التعرض لأشعة الشمس، التي هي المصدر الأساسي لإنتاج الفيتامين في الجسم. يعتمد إنتاج فيتامين د على تعرض الجلد لأشعة الشمس فوق البنفسجية، التي تقل بشكل ملحوظ خلال الشتاء بسبب الطقس الملبد بالغيوم وإرتداء الملابس الثقيلة.

طرق تعويض نقص فيتامين د في الشتاء

التعرض للشمس قدر الإمكان

يُفضل محاولة الاستفادة من فترات النهار المشمسة في الشتاء للخروج والتعرض لأشعة الشمس. حتى لو كان الطقس باردًا، يمكن لأشعة الشمس المباشرة أن تساعد في تحفيز إنتاج فيتامين د في الجلد. فقط بضع دقائق يوميًا قد تكون كافية.

تناول المكملات الغذائية

قد يكون من الصعب الحصول على كمية كافية من فيتامين د من الشمس والغذاء فقط، لذا يعد تناول المكملات الغذائية حلًا فعالًا. يُنصح باستشارة الطبيب لتحديد الجرعة المناسبة، خاصةً إذا كنت تعاني من نقص حاد.

الأغذية الغنية بفيتامين د

تعتبر بعض الأطعمة مصادر جيدة لفيتامين د، ومن المهم تضمينها في النظام الغذائي. تشمل هذه الأطعمة:

الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين.

زيت كبد الحوت.

منتجات الألبان المدعمة بفيتامين د.

البيض، حيث يحتوي صفار البيض على كمية جيدة من الفيتامين.

الفطر، خاصةً الفطر المعرض لضوء الشمس الطبيعي.

نشاطات داخلية ذات فائدة

حتى في الأيام الغائمة أو الماطرة، يمكن ممارسة نشاطات داخلية مثل اليوغا أو التمارين الرياضية التي تساهم في تحسين المزاج وتقوية العظام، مما يساعد على تقليل تأثيرات نقص فيتامين د.

نصائح إضافية للوقاية من نقص فيتامين د

الفحص الدوري

إجراء فحوصات دورية لمستويات فيتامين د يمكن أن يساعد في تحديد النقص واتخاذ الخطوات اللازمة للتعويض عنه قبل أن يؤثر سلبًا على الصحة.

اتباع نظام غذائي متوازن

الجمع بين مصادر الغذاء الغنية بفيتامين د والاستفادة من الفيتامينات والمعادن الأخرى يعزز من الصحة العامة لجسمك.

باختصار، يمكن لتوفير فيتامين د الضروري للجسم أن يكون سهلًا عن طريق اتخاذ بعض التدابير البسيطة، والتي يمكن أن تعمل كخط دفاع ضد العديد من المشاكل الصحية المرتبطة بنقص هذا الفيتامين الحيوي.