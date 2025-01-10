26 لاعباً في قائمة الأردن لمعسكر الدوحة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 06:56 مساءً - أعلن جمال السلامي، مدرب المنتخب الأردني، قائمة النشامى لإقامة معسكرين داخلي وخارجي (في قطر) خلال الفترة من 12 حتى 29 يناير/كانون الثاني الحالي.

وضمت قائمة النشامى:

يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، إحسان حداد، عبد الله نصيب، سعد الروسان، حسام أبو ذهب، مهند خير الله، أحمد أيمن، مصطفى كمال، ورد البري، يوسف أبو جزر، علي حجبي، أحمد عساف، خالد زكريا، عون المحارمة، محمد كحلان، عامر جاموس، مهند سمرين، محمد الناصر، أحمد العواودة، أيهم هشام، أحمد العرسان، بكر كلبونة، محمد أبو رزق، محمد العكش.

ويبدأ المنتخب الأردني تدريباته في عمان يوم 12 يناير، ثم يسافر الأربعاء المقبل إلى قطر، حيث من المقرر مواجهة أحد الأندية القطرية يوم 21، ثم زينيت سان بطرسبرج الروسي يوم 24، على أن يلاقي منتخب أوزبكستان 27 من الشهر ذاته مع اختتام المعسكر.

ويأتي هذا المعسكر ضمن خطة تحضير النشامى لاستكمال التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.