الدوري المصري: سيراميكا يتخطى طلائع الجيش

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 10:53 مساءً - فاز سيراميكا كليوباترا على مضيفه طلائع الجيش بهدف سجله أحمد قندوسي (د 66) في الجولة الثامنة من الدوري المصري بكرة القدم.

وتعادل بتروجيت مع ضيفه إنبي من دون أهداف لحساب الجولة ذاتها.

ويتصدر الأهلي ترتيب فرق الدوري المصري بـ 15 نقطة، ويساويه سيراميكا بنفس الرصيد من النقاط في المركز الثاني، ولكل من الزمالك وبيراميدز 14 نقطة في المركزين الثالث والرابع على التوالي.