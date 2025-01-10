نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة الأهلي والشباب في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي فوزا كبيرا ومهما أمام نظيره الشباب بثلاثية مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي.

ملخص أهداف مباراة أهلي جدة والشباب

وسجل ايفان توني الهدف الأول للأهلي في الدقيقة الأولى صنعه له محرز وعاد فيجا بالهدف الثاني في الدقيقة 14 صنع فيرمينو.

وعاد سعد بالعبيد بالهدف الثالث في الدقيقة 48 وسجل ديميرال هدف أول للشباب بالخطأ بمرماه في الدقيقة 73.

وسجل مصعب الجوير الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 90 وانتهت المباراة 3/2.

وبهذه النتيجة احتل الراقي المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة بعد تحقيق 8 فوز وتعادلين وخسر 4 بينما يأتي الشباب في المركز السادس برصيد 23 نقطة حيث انتصر خلال سبع مباريات وتعادل باثنان وهزم بخمسة.

