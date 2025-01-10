نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مران الأهلي الأخير قبل لقاء ستاد أبيدجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة استاد أبيدجان الإيڤواري، التي تجمع الفريقين غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

خاض الفريق مرانه على استاد فيليكس بوانيي، الذي يستضيف المباراة، حيث بدأ المران بتجمع الجهاز الفني واللاعبين لقراءة الفاتحة، قبل الانتقال لتنفيذ الفقرات البدنية والخططية وفقًا للبرنامج الخاص بالاستعداد للمباراة.

وضمت قائمة الأهلي كلا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

