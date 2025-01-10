رسمياً… تسجيل داني أولمو مع برشلونة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 01:57 صباحاً - قرر الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا، أمس الخميس، تسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور مجدداً في قائمة برشلونة، بعد قرار المجلس الأعلى للرياضة.

وبهذا القرار، أصبح بمقدور اللاعبين، المشاركة في نهائي كأس السوبر الإسباني، الأحد المقبل، أمام ريال مدريد.

وجاء قرار الاتحاد والرابطة، بعد أن منح المجلس الأعلى للرياضة، الأربعاء، الضوء الأخضر بقيد ثنائي البارسا (بشكل مؤقت)، لحين نهاية الفصل في الطعن الذي قدمه برشلونة.