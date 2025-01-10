الجرح الخفي: تأثير التجاهل الصامت على صحتك النفسية.

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 08:57 صباحاً - متابعة بتول ضوا

التجاهل الصامت، أو ما يُعرف أيضًا بـ “المعاملة الصامتة”، هو شكل من أشكال الإساءة العاطفية حيث يتوقف شخص ما عن التواصل لفظيًا مع شخص آخر بشكل متعمد. غالبًا ما يرتبط هذا السلوك بالعزلة الاجتماعية، سواء كانت اختيارية أو مفروضة. كلاهما، التجاهل الصامت والعزلة، لهما تأثيرات سلبية عميقة على الصحة النفسية للفرد. في هذا المقال، سنستكشف هذه التأثيرات وكيف يمكن التعامل معها.

التجاهل الصامت ليس مجرد “زعل بسيط”، بل هو أسلوب مؤذٍ يُحدث جروحًا نفسية عميقة. تشمل بعض التأثيرات الرئيسية ما يلي:

الشعور بالرفض وعدم القيمة: يُشعر الشخص المُتجاهَل بأنه غير مرغوب فيه وغير مهم، مما يُضعف ثقته بنفسه.

القلق والتوتر: يُؤدي عدم معرفة سبب التجاهل إلى حالة من القلق والترقب، مما يُسبب ضغوطًا نفسية كبيرة.

الاكتئاب: الشعور بالعزلة والوحدة الناتج عن التجاهل الصامت قد يُؤدي إلى الاكتئاب وتدهور الحالة المزاجية.

تدني احترام الذات: يُساهم التجاهل في تآكل صورة الذات ويُؤدي إلى الشعور بالدونية.

صعوبة الثقة بالآخرين: قد يُؤدي التعرض المتكرر للتجاهل إلى صعوبة بناء علاقات صحية في المستقبل.

الغضب والإحباط: يُمكن أن يُثير التجاهل مشاعر الغضب والإحباط لدى الشخص المُتجاهَل، خاصةً إذا كان غير قادر على فهم سبب هذا السلوك.

العزلة، سواء كانت ناتجة عن التجاهل أو ظروف أخرى، لها أيضًا تأثيرات سلبية على الصحة النفسية:

الشعور بالوحدة: هو الشعور الأساسي الذي يُصاحب العزلة، ويُمكن أن يُؤدي إلى الشعور بالحزن واليأس.

زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق: تُعتبر العزلة من العوامل المُساهمة في تطور الاكتئاب واضطرابات القلق.

ضعف التركيز والذاكرة: تُشير الدراسات إلى أن العزلة تُؤثر سلبًا على الوظائف الإدراكية مثل التركيز والذاكرة.

مشاكل في النوم: يُمكن أن تُؤدي العزلة إلى اضطرابات في النوم مثل الأرق أو النوم المفرط.

زيادة خطر الإصابة بالأمراض الجسدية: تُشير الأبحاث إلى وجود ارتباط بين العزلة وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها.