الصحة النفسية في العصر الرقمي: كيف يؤثر الإنترنت على عواطفنا؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 01:53 مساءً - تأثير الإنترنت على الصحة النفسية

في العصر الرقمي الذي نعيش فيه، أصبح للإنترنت دور كبير في تشكيل حياتنا اليومية، فهو جزء لا يتجزأ من وسائل التواصل الاجتماعي والعمل والترفيه والتعليم. ومع ذلك، تتزايد المخاوف حول كيفية تأثير هذه التجربة الرقمية المكثفة على صحتنا النفسية.

تزايد مشاعر الوحدة والاكتئاب

على الرغم من أن الإنترنت يتيح لنا التواصل مع العالم بأسره، إلا أنه في بعض الأحيان يُعزل الأفراد عن محيطهم الاجتماعي الحقيقي. العديد من الدراسات أشارت إلى أن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالدونية والعزلة، حيث يقارن الأفراد حياتهم اليومية بما يبدو أنها حياة مثالية يعيشها الآخرون، مما يفاقم من مشاعر الاكتئاب والوحدة.

القلق الرقمي والإدمان

القلق الرقمي ظاهرة جديدة تنتج عن التوتر المستمر المرتبط بالتواجد على الإنترنت وتبادل المعلومات بشكل سريع. يُمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط للإنترنت كذلك إلى ما يُعرف بـ”إدمان الإنترنت”، حيث يجد الأفراد صعوبة في الابتعاد عن الشبكة العنكبوتية، مما يؤثر سلبًا على نمط حياتهم وصحتهم العامة.

الآثار الإيجابية للإنترنت

ليس كل تأثير الإنترنت على الصحة النفسية سلبيًا، بل يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية. الإنترنت يوفر الوصول إلى مجموعة مذهلة من الموارد التعليمية والدعم النفسي من خلال مجتمعات الدعم عبر الإنترنت. كما يمكن أن يكون أداة للتعبير الإبداعي، مما يساعد الأفراد على تنمية مهاراتهم واكتشاف ذواتهم.

كيفية الحفاظ على صحة نفسية جيدة في العصر الرقمي

تحديد الأنشطة والوقت على الإنترنت

إدارة الوقت تعتبر من أهم الاستراتيجيات لتحقيق توازن صحي بين الحياة الرقمية والحياة الواقعية. يُفضل تحديد أوقات معينة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانتباه إلى الأنشطة اليومية الأخرى خارج الإنترنت.

الوعي بالذات وتنمية الحس النقدي

تنمية الوعي بالذات والحس النقدي مهم جداً لفهم التأثيرات المختلفة للإنترنت على شخصياتنا ومشاعرنا. يجب على الأفراد أن يكونوا واعين للأوقات التي يشعرون فيها بالقلق أو الانزعاج بسبب المحتوى الرقمي، وأن يسعوا إلى اتخاذ خطوات للحد من هذه التأثيرات.

البحث عن دعم عند الحاجة

التحدث مع متخصصي الصحة النفسية يمكن أن يكون له تأثير كبير في معالجة أي تحديات أو مشكلات نفسية تنجم عن استخدام الإنترنت. هناك العديد من المنصات التي توفر خدمات استشارية يمكن الاستفادة منها.

ختامًا، يعد الاعتدال واستيعاب الآثار المحتملة لاستخدام الإنترنت من الطرق الفعالة للحفاظ على الصحة النفسية في العصر الرقمي. يجب أن يكون التواصل البشري والتفاعلات الاجتماعية المباشرة جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، للتأكد من أن التكنولوجيا تُحسّن من جودتنا الحياتية بدلاً من أن تؤثر سلبًا عليها.