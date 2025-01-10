العالم اليوم - "إنجي" الفرنسية تعلن توسيع مشروع محطة الرياح في مصر

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 05:21 مساءً - وقعت شركة الطاقة الفرنسية "إنجي" عقدا في مصر لتوسيع مشروع محطة الرياح "ريد سي ويند انرجي" الواقعة على ضفاف خليج السويس والتي تعتبر "الأكبر في إفريقيا"، على ما أعلنت المجموعة الجمعة.

وأوضحت الشركة أن عملية التوسيع سترفع القدرة الإجمالية للمشروع قيد الإنشاء حاليا، من 500 ميغاواط إلى 650 ميغاواط و"ستعزز بالتالي الدور الرئيسي لشركة إنجي في تطوير الطاقات المتجددة في إفريقيا والشرق الأوسط".

وتبلغ تكلفة التوسعة 130 مليون دولار تضاف إلى كلفة مرحلة الانجاز الأولى البالغة 600 مليون دولار، وفقا لفرنسوا كزافييه بول، المدير العام للطاقة المتجددة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إنجي.

وأكد أنها ستكون "أكبر" مشروع محطة رياح في إفريقيا عند تشغيلها بالكامل.

ومن المقرر أن يتم ذلك في الربع الثالث من العام 2025، وفقا للجدول الزمني المخطط له.

وتم بالفعل ربط 306 ميغاواط بالشبكة المصرية، "قبل الموعد المحدد" لبدء تشغيل المشروع.

تم توقيع الاتفاقية التكميلية لاتفاقية شراء الطاقة الطويلة الأجل مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء الحكومية.

وأُنجز المشروع بالتعاون مع شركة أوراسكوم للإنشاءات، وشركة تويوتا تسوشو، وشركة يوروس إنيرجي القابضة.

وقالت إنجي إن المشروع سيولد طاقة متجددة قادرة على تزويد أكثر من مليون منزل.

وسيساهم المشروع في تعزيز مزيج الطاقة في مصر، والذي يستهدف إنتاج 42 بالمئة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول العام 2030، بهدف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالى مليون طن سنويا.

تعد محطة الرياح هذه الثانية للتحالف في رأس غارب بعد محطة 262,5 ميغاواط، والتي تم تشغيلها منذ أكتوبر 2019.

وبهذا التوسع، سيصل إجمالي قدرة طاقة الرياح لشركة إنجي في مصر إلى 912,5 ميغاواط، "وبالتالي تعزيز موقع المجموعة كمنتج رائد في الطاقة المتجددة في إفريقيا والشرق الأوسط".