الرئيس السيسى: ضاعفنا عدد الجامعات ولدينا 5 آلاف شركة فى كل المجالات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 يناير 2025 08:29 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه من ضمن ايجابيات خطة الدولة الشاملة خلال الـ 10 سنوات الماضية، أنه أصبح لدينا شركات كثيرة تعمل فى مجالات متعددة وبدأنا نشعر بهذا، متابعا: "كل الشغل اللى اتعمل فى مصر وكل المشروعات المختلفة كانت مصرية.. وبقي عندنا شركات مصرية تعمل بخبرات وثقة وسمعة كويسة جدا".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال تفقد الأكاديمية العسكرية المصرية: "فيه شركات مصرية تعمل فى ليبيا والعراق والسعودية.. وبطلع على مطالب الدول المختلفة ومن خلال مناقصات ونبدأ نشتغل. وحالة عدم الاستقرار فى دول الجوار كان لها تأثير سلبي حتي على هذا المسار.. لدينا القدرة فى 5 آلاف شركة يعملوا شغل فى أي مجال من المجالات وبنسعي لهذا الأمر وتطويره وهذا شكل من أشكال العلاقات الطيبة بين الدولة والتشغيل والعملة الحرة".



وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "إحنا عملنا خلال الـ 10 سنوات الماضية عدد جامعات كبيرة.. ضاعفنا عدد الجامعات.. وسعينا أن الجامعات يكون لها تصنيف ومنافسة دولية من خلال التعاون مع الجامعات الدولية".