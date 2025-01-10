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الدوري الفرنسي: نانت يتعادل مع موناكو

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 10:53 مساءً - تعادل نانت وموناكو بهدفين لكل فريق في أولى مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي بكرة القدم، اليوم الجمعة.

سجل هدفي نانت ماتيس أبلين (د 12) وكيلفن أميان (د 47)، وسجل هدفي موناكو بريل إيمبولو (د 52) ومحمد ساليسو (د 59).

ورفع نانت رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر مؤقتاً، وموناكو إلى 31 نقطة في المركز الثالث بانتظار تتمة مباريات هذه الجولة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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