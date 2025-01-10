الرئيس السيسي: ضاعفنا إنتاج الكهرباء ونبيع أنبوبة البوتجاز بنصف سعرها

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 يناير 2025 08:29 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية حققت نجاحا كبيرا فى مجال الطاقة، متابعا: "كان عندنا أزمة قبل عام 2014 فى محطات إنتاج الكهرباء.. وعلشان تعمل كهرباء تعمل 3 حاجات.. إنتاج الطاقة نفسها ومكانش عندنا المحطات اللي تكفي.. وشبكة لنقل هذا الإنتاج.. ومحطات التحكم لتنظيم أداء هذه الشبكة.. علشان لما يحصل مشكلة ما نقدر ننظم الكهرباء بشكل أو بآخر".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال تفقد الأكاديمية العسكرية المصرية: "ده قطاع واحد ونقدر نتكلم فى القطاعات.. تضاعت إنتاج الكهرباء.. وحد يقول الصيف اللى فات وقبله كانت الكهرباء بتتقطع.. فيه فرق أني بقطع الكهرباء علشان أنا مش قادر اجيب الطاقة دي.. ودي بالعملة الحرة وانا مش بيبيع بتمنها الحقيقي.. ببيع لكتلة كبيرة بربع ثمنها".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "تفتكرا أنبوبة البوتجاز ثمنها كام.. تمنها 325 – 340 جنيها.. وتباع بـ 150 جنيها.. يعني أقل من نص تمنها.. كام أنبوبة فى السنة.. حوالي 300 مليون أنبوبة فى السنة".