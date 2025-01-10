غدًا.. جدول امتحانات نصف العام لطلاب أولى وثانية ثانوى بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 يناير 2025 10:35 صباحاً - يبدأ طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بالقاهرة، غدا السبت، امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2024 / 2025، ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/16، وفى النقاط التالية ننشر جدول امتحانات نصف العام للصفين الأول والثانى الثانوى بالقاهرة.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوى الفصل الدراسى الأول للعام 2024/ 2025 للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة

السبت 1/11 اللغة الأجنبية الأولي

الأحد 1/12 الرياضيات

الإثنين 13- 1 التاريخ

الثلاثاء 14- 1 اللغة العربية

الأربعاء 15-1 علوم متكاملة

الخميس 16-1 الفلسفة والمنطق

جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى (الشعبة الأدبية) الفصل الدراسى الأول للعام 2024/ 2025 للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة

السبت 11-1 اللغة العربية - ثلاث ساعات

الأحد 12-1 الرياضيات

الإثنين 13-1 الجغرافيا

الثلاثاء 14-1 اللغة الأجنبية الأولي

الأربعاء 15-1 التاريخ

الخميس 16-1 علم النفس

جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى (الشعبة العلمية) الفصل الدراسى الأول للعام 2025 / 2025 للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة

السبت 11-1 اللغة العربية

الأحد 12-1 رياضيات (بحتة) - رياضيات (تطبيقية)

الإثنين 13-1 الكيمياء

الثلاثاء 14-1 اللغة الأجنبية الأولي

الأربعاء 15-1 الفيزياء

الخميس 16-1 الأحياء