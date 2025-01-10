العالم اليوم - فيديو.. قتلى ومصابون في حادث تدافع بالمسجد الأموي في دمشق

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. قتلى ومصابون في حادث تدافع بالمسجد الأموي في دمشق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 02:24 مساءً - أعلن الدفاع المدني السوري، اليوم الجمعة، مقتل 3 اشخاص وتسجيل عدد من الإصابات في حادث تدافع في المسجد الأموي في العاصمة اسلويرة دمشق.

وقال الدفاع المدني أن الحادث أدى إلى وفاة 3 نساء وإصابة 5 أطفال بكسور ورضوض شديدة إلى جانب إغماءات. وأوضح أن الحادث جرى بالتزامن مع ازدحام شديد لوجود فعالية نظمها مدنيون داخل المسجد الأموي. وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتاعي فيديو لحادث التدافع وجموع المصلين داخل المسجد وهم يحاولن إجلاء المصابين.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر فيديو.. قتلى ومصابون في حادث تدافع بالمسجد الأموي في دمشق .. في رعاية الله وحفظة