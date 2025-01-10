رونالدو فى الصداره.. محمد صلاح يزين قائمة أعلى 10 لاعبين أجرًا فى العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 يناير 2025 05:29 مساءً - يتصدر النجم البرتغالى المخضرم كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، قائمة أعلى اللاعبين حصولا على الرواتب في كرة القدم العالمية على مدار العام الماضى 2024.

وبحسب التقرير الذى نشرته شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن رونالدو حصل على نحو 263 مليون يورو على مدار عام 2024.

وأضافت أن النجم البرتغالى يتفوق بشكل كبير على أقرب منافسيه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذى حصل على 124 في العام الماضى.

وشهدت القائمة تواجد النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، واحتل المركز الثامن بين نجوم العالم بحصوله على 49 مليون يورو.

وجاء ترتيب أعلى 10 لاعبي كرة القدم أجراً فى العالم فى عام 2024 كالتالى:

كريستيانو رونالدو - 263 مليون يورو

ليونيل ميسي - 124 مليون يورو

نيمار - 101 مليون يورو

كريم بنزيما - 96 مليون يورو

كيليان مبابي - 83 مليون يورو

إيرلينج هالاند - 55 مليون يورو

فينيسيوس جونيور - 51 مليون يورو

محمد صلاح - 49 مليون يورو

ساديو ماني - 48 مليون يورو

كيفين دي بروين - 36 مليون يورو.