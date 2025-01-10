نزلات البرد: أعراضها وطرق علاجها في المنزل

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 08:54 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

نزلات البرد هي عدوى شائعة تصيب الجهاز التنفسي العلوي وتسبب مجموعة من الأعراض المزعجة. على الرغم من أن نزلات البرد عادة ما تكون خفيفة وتزول من تلقاء نفسها، إلا أن معرفة أعراضها وطرق علاجها يمكن أن يساعد في تخفيف الانزعاج وتسريع الشفاء.

أعراض نزلات البرد الشائعة:

احتقان وسيلان الأنف: من أكثر الأعراض شيوعًا لنزلات البرد، وقد يصاحبها العطس المتكرر.

السعال: قد يكون السعال جافًا أو مصحوبًا ببلغم، ويستمر لعدة أيام.

ألم الحلق: الشعور بالخدش أو الجفاف في الحلق.

الحمى: عادة ما تكون الحمى خفيفة إلى متوسطة.

الصداع: قد يصاحب نزلات البرد صداع خفيف أو متوسط الشدة.

آلام الجسم: الشعور بألم في العضلات والمفاصل.

التعب والإرهاق: فقدان الطاقة والشعور بالضعف العام.

علاج نزلات البرد في المنزل:

الراحة: الحصول على قسط كاف من الراحة يساعد الجسم على مكافحة العدوى.

شرب السوائل الدافئة: يساعد شرب الشاي العشبي والمرق الدافئ على ترطيب الجسم وتخفيف احتقان الحلق.

تناول الأدوية المسكنة: يمكن تناول الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية مثل الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين لتخفيف الألم والحمى.

استخدام محلول ملحي للأنف: يساعد محلول الملح على تخفيف احتقان الأنف وتنظيف الممرات الأنفية.

استخدام مرطب الهواء: يساعد مرطب الهواء على ترطيب الهواء وتخفيف احتقان الأنف.

متى يجب استشارة الطبيب؟

في معظم الحالات، تختفي أعراض نزلات البرد من تلقاء نفسها خلال أسبوع إلى عشرة أيام. ومع ذلك، يجب استشارة الطبيب في الحالات التالية:

إذا كانت الحمى مرتفعة جدًا أو استمرت لأكثر من ثلاثة أيام.

إذا كان هناك صعوبة في التنفس أو ألم في الصدر.

إذا كان هناك صداع شديد أو صديد في الأنف.

إذا تفاقمت الأعراض أو ظهرت أعراض جديدة مثل الطفح الجلدي.

الوقاية من نزلات البرد

غسل الأيدي بانتظام: يساعد غسل الأيدي بالماء والصابون على منع انتشار العدوى.

تجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين: تجنب مشاركة الأدوات الشخصية مع الأشخاص المصابين بنزلات البرد.

الحصول على قسط كاف من النوم: يساعد النوم على تقوية جهاز المناعة.

تناول غذاء صحي: الغذاء الصحي الغني بالفيتامينات والمعادن يساعد الجسم على مقاومة العدوى.