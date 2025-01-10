ميكيل أرتيتا: من الصعب تحقيق هذا الأمر في الميركاتو الشتوي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 08:54 مساءً - تحدث ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، عن إمكانية تعزيز صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال أرتيتا في تصريحات نقلتها صحيفة “ذا جارديان” البريطانية: “ندرك تماماً أن لدينا قيود معينة في الفريق، والكثير من الثغرات التي يجب علينا تغطيتها لكي نصبح الفريق الذي نريده، ومن ثم مدى توفر هؤلاء اللاعبون لتحمل تكاليفهم إذا أردت ذلك”.

وأضاف: “في بعض الأحيان يعني هذا أنه من المستحيل تحقيق ذلك، جلب اللاعبين الجدد لا يساعد على الإطلاق في الوقت الحالي، حيث نحتاج إلى لاعب يمكنه التأثير على الفوز على الأداء وتقديم شيء لا نملكه، وفي هذا السوق من الصعب تحقيق ذلك”.

وأتم: “بالنظر إلى المراكز الأمامية وبالمقارنة مع ما فعلته الأندية الأخرى والإنفاق لدينا في السنوات الأخيرة، نحن بعيدون جداً على مر السنين لأسباب مختلفة، أولاً وقبل كل شيء لأننا نمتلك بالفعل لاعبين جيدين للغاية وكان لدينا العديد من الضروريات في الفريق التي نحتاج لتلبيتها”.