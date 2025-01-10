كومان يشيد للفرعون المصري ويؤكد أنه أفضل جناح فى العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 يناير 2025 10:35 صباحاً - أكد الفرنسي كينجسلي كومان، لاعب بايرن ميونخ الألماني، أن الدولى المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، يعتبر أفضل جناح فى العالم خلال الفترة الحالية.

وقال كومان، فى تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية، رداً على سؤال حول أفضل جناح، "أود أن أقول محمد صلاح لأنه فعال للغاية، بالإضافة إلى ذلك فهو يتمتع بلياقة بدنية عالية دائمًا، هذه صفة خاصة لديه، لأنه كجناح عليه القيام بالكثير من الركض السريع والجري المكثف والمراوغة".

وأضاف عن المقارنة بين الثنائي الهجومي هاري كين وروبرت ليفاندوفسكي، "إنهما متشابهان إلى حد كبير، لكنني أقول إن كين لديه تأثير أفضل في بناء اللعب، ليفاندوفسكي مهاجم رائع لكن داخل منطقة جزاء، كين يرجع للوسط ينقل الكرة من مكان لمكان وهنا يقل وجوده فى منطقة الجزاء".

من ناحية أخرى، حقق النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول رقما مميزا خلال منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الحالى 2024-2025.

ويتصدر المصري محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 18 هدفا، متفوقا بفارق هدفين عن النجم إيرلينج هالاند، هداف مانشستر سيتي.

وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات، يبلغ متوسط ​​أهداف صلاح أو تمريراته الحاسمة كل 54 دقيقة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. وكان أفضل معدل له سابقًا في موسمه الأول مع ليفربول، بمتوسط ​​هدف واحد كل 70 دقيقة في 2017-2018.

وأوضحت شبكة "أوبتا" أن صلاح وصل إلى 18 هدفا و13 تمريرة حاسمة في 19 مباراة خاضها في البريميرليج هذا الموسم، ليصل إلى 31 مساهمة تهديفية.

أضافت: "هذا أعلى عدد من المساهمات التهديفية للاعب واحد في أول 19 مباراة خلال موسم واحد بالمسابقة.

ورفع محمد صلاح رصيد أهدافه في الدوري الإنجليزي إلى 175 هدفا ليتقاسم المركز السابع في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة مع النجم الفرنسي وأسطورة أرسنال تييري هنري.