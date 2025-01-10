الرئيس السيسي: هناك تطورات كثيرة تحدث فى المنطقة ولازم نكون فى أعلى درجات الاستعداد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 يناير 2025 02:32 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك تطورات كثيرة تحدث فى المنطقة سواء أحداث الحرب في غزة أو التطورات على حدودنا المختلفة، وهذا يستدعينا أن نكون فى أعلى درجات الفهم والوعي والاستعداد، موضحا أن الاستعداد لن يتم اكتسابه إلا بالعمل والعمل الشاق.

وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة تفقد فيها الطابور الصباحي لطلبة الأكاديمية العسكرية، إلى أن البرنامج المقدم للطلاب في الأكاديمية يساعد على التأهيل والإعداد، مضيفا: "البرنامج معمول ومصمم حسب السلاح والتخصص يساعد في إعدادك وتأهيلك، لكن أنت كمان كطالب على المستوى الشخصي لازم يكون لك المبادئة، ولك أن تطور في مهاراتك".

ووجه كلامه للطلاب: "كل يوم يعدي عليك تستفيد منه، وأوصى الطلبة القدامى لنا تقاليد وقيم نتعامل بها مع بعضنا كلها قائمة على الاحترام المتبادل الشديد ثم الثقة في بعضنا البعض، ثم القديم يكون بيتابع ويشرف ويساعد الطالب اللي أحدث منه بمنتهى الاحترام بينا وبين بعضنا، والجهد اللي بتعملوه مقدر، وقعدتكم هنا وبرنامجكم اللي بيبدأ 4 صباحا قوي ومقدر جدا".