الرئيس السيسي: أشرف مهمة لأي إنسان ينفذها أن يحمي وطنه وبلده وعرضه

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 يناير 2025 02:32 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أشرف مهمة لأي إنسان ينفذها أن يحمي وطنه وبلده وعرضه، مضيفا: «دي المهم اللى إحنا مكلفين بها ودخلنا من أجلها والتحقنا بالقوات المسلحة عشان نقوم بهذا الدور».

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة تفقد فيها الطابور الصباحي لطلبة الأكاديمية العسكرية، أن حماية الوطن أشرف دور ممكن يتولاه وله قيمة كبيرة عند الله، لو كان الهدف منه مرضاة الله وحماية وطننا، مضيفا: «إحنا بنتكلم في بلدنا بيسكنها تقريبا 120 مليون ما بين سكنها وضيوف عندها».