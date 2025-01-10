انت الأن تتابع خبر بفستان قصير.. نسرين طافش تستعرض أناقتها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع

التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورا من أحدث ظهور لها.

تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة كشفت عن ذوفها الراقي والرفيع، حيث ظهرت مرتدية فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة.

انتعلت نسرين طافش حذاء باللون البيج مع كولون بنفس اللون، وأكملت إطلالتها ببعض المجوهرات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.