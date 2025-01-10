نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبال حافل لفريق عمل الدشاش في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرض أمس فيلم الدشاش للنجم محمد سعد في دور العرض السعودية، وسط استقبال جماهيري حافل من جمهور الرياض وجده.

وقد حقق فيلم الدشاش للنجم محمد سعد نجاحًا كبيرًا منذ طرحه في دور العرض السينمائية، حيث تصدر شباك التذاكر منذ عرضه في دور العرض السينمائية المختلفة، ووصلت مجموع إيراداته أمس 4.601.236 جنيه بزيادة بلغت 46.36% مقارنة بالفترة السابقة، كما سجل الفيلم 39.705 مشاهد في دور العرض.

وفي المركز الثاني جاء فيلم "الهنا اللي أنا فيه" للنجم كريم محمود عبدالعزيز، الذي شهد زيادة في إيراداتها بنسبة 40.34% ليحقق 1.717.652 جنيه من 15.056 مُشاهد.

تصريحات محمد سعد لـ دوت الخليج الفني:

وقال الفنان محمد سعد لـ دوت الخليج الفني: فيلم الدشاش أخذ تحضيرات كتير وتعبني جدا في تجهيز الشخصية لكن الفيلم مليان تفاصيل كتير وكان في مباراة تمثيلية بين كل النجوم، وكمان المخرج سامح عبدالعزيز مخرج بيركز في التفاصيل كويس أو ي ومستحيل حاجه تعدي منه".

وأضاف:" أنا حبيت شخصية الدشاش لكن مأثر عليا بعدين أيوة تعبني لكن مش لسه معايا ولا حاجه، بتمني الفيلم يعجب الناس ويحبوه وأكون قدرت أقدم اللى طلبوه مني".

وعن عام 2024 كيف كان وامنياته في 2025 قال:" 2024 كنت بتابع الناس على السوشيال ميديا بتقول ايه وعايزه ايه وكنت بقرأ ورق كتير، وبتمني في السنة الجديدة أن اكون قدرت أرجع للناس بالشكل اللى حباه".

تفاصيل فيلم الدشاش:

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، يقدم محمد سعد خلاله شخصية رئيس عصابة وبلطجى متزوج من نسرين طافش، فيما تظهر نسرين أمين بدور راقصة ضمن أحداث العمل.

ويضم فيلم "الدشاش" بجانب محمد سعد بطولة زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، ومحمد يوسف أوزو، والعمل من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبدالعزيز.