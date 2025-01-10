صدقي صخر: “فخور بتواجدي في جائزة ساويرس التي أثبتت مصداقيتها على مدار 20 عامًا” (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم -

عبر الفنان صدقي صخر عن اعتزازه بالمشاركة في فعاليات جائزة ساويرس، مشيدًا بقيمة الأعمال المنتقاة التي تقدمها الجائزة.

صدقي صخر

تصريحات صدقي صخر

وقال صدقي صخر في تصريح خاص للفجر الفني: “أثق جدًا في أعمال الجائزة، سواء في الرواية أو القصة القصيرة أو المسرح، وشاهدنا جميعًا مدى أهميتها ومصداقيتها على مدار العشرين عامًا الماضية وفخور وسعيد بتواجدي اليوم”.

آخر أعمال صدقي صخر

والجدير بالذكر أن آخر أعمال صدقي صخر مسلسل "رقم سري"، الذي جسد فيه شخصية "لطفي عبود"، حيث حصد العمل إشادة واسعة وحقق نجاحًا لافتًا.

أبطال مسلسل "رقم سري"

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، بينهم عمرو وهبة، ناردين فرج، أحمد الرافعي، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، وغيرهم. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، تحت إشراف مصطفى العوضي، والعمل ينتمي إلى دراما التشويق والإثارة المليئة بالألغاز.



أحداث مسلسل "رقم سري"

تدور أحداث “رقم سري” حول “ندى عشماوي”، فتاة طموحة في منتصف الثلاثينيات تشغل منصب أصغر مديرة بنك في عمرها، لكنها تواجه عداوات داخل عملها. تتعقد الأحداث عندما يتولى الضابط “حسين محمود” التحقيق في مؤامرة لسرقة أموال المودعين عبر منظومة البنك الإلكترونية، لتنكشف شبكة من الاتهامات والمفاجآت المثيرة خلال التحقيقات.