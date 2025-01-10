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أحمد جودة - القاهرة - أكد السفير شريف سيف، سفير مصر في كوت ديفوار، أنه كان هناك تنقسيق مع الأهلي والاتحاد الإيفواري لكرة القدم لاستقبال بعثة الفريق.

سفير مصر في كوت ديفوار يكشف ترتيبات مباراة الأهلي واستاد أبيدجان

وقال شريف سيف، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" الكرة هي اللعب الشعبية الأولى في مصر والعالم، وكلنا نتابع الأهلي والزمالك ومنتخب مصر، وخاصة في المباريات الخارجية".



وتابع:" كنا نتواصل مع سمير عدلي إداري الأهلي، قبل وصول البعثة كما تم التواصل مع رئيس الاتحاد الإيفواري والتقيت معه من أجل التنسيق لاستقبال بعثة الأهلي".

وأكمل:" منتخب مصر سبق له اللعب على استاد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان، وهناك اعتياد من بعض لاعبي الأهلي على الملعب والأجواء في كوت ديفوار".

وواصل:" الجماهير في كوت ديفوار تعرف الأهلي وقيمة الاهلي التاريخية، وسيكون هناك تواجد جماهيري ولكن ليس كبير لأن استاد أبيدجان فريق ليس جماهيري".

وأدرف:" هناك ما يقرب من 150 مشجع من الجالية المصرية في كوت ديفوار، تواصلوا معنا من أجل حضور المباراة، والفريق الإيفواري يسعي لتركة بصمة في البطولة أمام الأهلي بطل القارة".

وعن الحضور الجماهيري في المباراة:" لا استطيع تحديد العدد، وكلن الأهم لنا تواجد الجماهير في المباراة".

وعن الأجواء:" الأجواء مثالية وملائم للعب كرة القدم ولا يوجد مطر، ولا حرارة مرتفعة ويساعد الأهلي في اللعب، والتدريب الأساسي سيكون غدًا في الرابعة عصرًا بتوقيت كوت ديفوار، وساكون حاضرًا لمساندة اللاعبين".