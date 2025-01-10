ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 يناير 2025 01:31 مساءً - استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.. فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا «الإتجار» في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 5 ملايين جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.