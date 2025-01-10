هل شراء حجوزات الخيارات السكنية أو التنازل عنها مقابل المال يعد مخالفاً للأنظمة؟ تعرف على التفاصيل

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رياض - احمد صلاح - ازدادت التساؤلات خلال الساعات الماضية على موقع التواصل الاجتماعي منصة أكس من خلال أحد الأشخاص، هل شراء حجوزات الخيارات السكنية أو التنازل عنها مقابل المال يعد مخالفاً للأنظمة، ولذا فقد أجاب برنامج سكني على هذا السؤال، ويذكر إن الصندوق العقاري السعودي يقدم العديد من خدمات برامج الدعم السكني للمواطنين ويمكن الاستعلام عنها من خلال البوابة الإلكتروني وأيضا في كافة فروع أجهزة الخدمات الذاتية على مدار اليوم كله وكذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحد 199088 أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية.

هل شراء حجوزات الخيارات السكنية أو التنازل عنها مقابل المال يعد مخالفاً للأنظمة

أوضح برنامج سكني، بشأن تساؤلات العديد حول هل شراء حجوزات الخيارات السكنية أو التنازل عنها مقابل المال يعد مخالفاً للأنظمة، وأكد بأن نظام الحجز الإلكتروني يكون موحد وإبرام العقد الإلكتروني يكون من أجل تخصيص أرض من خلال التطبيق، أما عن الحجز يكون بدون أي رسوم للخدمة، أما بالنسبة لشراء حجوزات الخيارات السكنية أو التنازل عنها ويكون ذلك مقابل مالي مما سيكون ذلك مُخالف للأنظمة والقوانين وقد ينتج عن ذلك إلغاء الخيار.

خطوات الاستعلام عن الدعم السكني وموعد الصرف لشهر ديسمبر 2024

حددت الجهات المسئولة بأن موعد صرف الدعم السكني لشهر ديسمبر 2024 قد بدأ بالفعل من يوم الثلاثاء الموافق 24 – 12 – 2024، وتم نزول الدعم في حسابات المستفيدين البنكية، كما أتاحت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية إمكانية الاستعلام عن الدعم ويكون

ذلك عبر اتباع الخطوات التي تمثلت على النحو التالي: