مكافحة الالتهابات”.. 7 فوائد صحية للجريب فروت

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 04:55 مساءً - يتميز الجريب فروت بنكهته الحامضة ولونه الفريد، ويصل إلى ذروة نضجه خلال أشهر الشتاء.

يعتبر الجريب فروت خيارًا شائعًا في موسم البرد والإنفلونزا وأيضًا خلال فترات إنقاص الوزن، نظرًا لاحتوائه على فوائد صحية عديدة.

وفقًا لموقع Today، إليك الفوائد الصحية للجريب فروت:

**تعزيز صحة القلب**

يحتوي الجريب فروت على البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. كما تساهم الألياف الموجودة فيه في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يحسن صحة الشرايين.

**تنظيم مستويات السكر في الدم**

يساعد الجريب فروت في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، مما يجعله خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو السكري من النوع الثاني.

**تقوية العظام والأسنان**

يحتوي الجريب فروت على الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على صحة العظام والأسنان وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

**تحسين صحة الكلى**

يتميز الجريب فروت بكونه غنيًا بالماء ويعمل كمدر طبيعي للبول، مما يساعد في منع تكون حصى الكلى والحفاظ على صحة الكلى بشكل عام.

**مكافحة الالتهابات**

يحتوي الجريب فروت على مضادات الأكسدة التي تساهم في تقليل الالتهابات وتعزيز صحة الجسم.