احذر! هذه الأطعمة تتفاعل مع أدويتك: تعرف على الأطعمة التي يجب تجنبها

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 07:54 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

رغم أهمية اتباع نظام غذائي صحي، إلا أن بعض الأطعمة قد تتسبب في تفاعلات غير مرغوبة مع الأدوية التي تتناولها. هذا التفاعل قد يؤثر على امتصاص الدواء في الجسم، ويقلل من فاعليته، أو يزيد من الآثار الجانبية.

أبرز الأطعمة التي يجب توخي الحذر عند تناولها مع الأدوية:

عصير الجريب فروت: يحتوي على مركبات تمنع عمل بعض الإنزيمات في الكبد المسؤولة عن تكسير الأدوية، مما قد يؤدي إلى تراكم الدواء في الجسم وزيادة الآثار الجانبية.

عصير الرمان والتوت البري: يمكن أن يزيدا من وقت تجلط الدم، مما يزيد خطر النزيف لدى الأشخاص الذين يتناولون أدوية سيولة الدم.

الخضراوات الورقية الخضراء: غنية بفيتامين K الذي يساعد على تجلط الدم، مما قد يقلل من فعالية أدوية سيولة الدم.

الحليب ومنتجات الألبان: قد يقلل من امتصاص بعض المضادات الحيوية في الأمعاء.

لماذا يحدث هذا التفاعل؟

تحدث هذه التفاعلات بسبب وجود مركبات طبيعية في بعض الأطعمة تتفاعل مع مكونات الدواء، مما يؤثر على طريقة عمل الدواء في الجسم.

نصائح هامة:

استشر طبيبك أو الصيدلي: قبل إجراء أي تغييرات على نظامك الغذائي، خاصة إذا كنت تتناول أدوية موصوفة.

اقرأ نشرة الدواء: تحتوي نشرة الدواء على معلومات هامة حول التفاعلات الدوائية المحتملة مع الأطعمة.

كن حذرًا مع العصائر والمشروبات: العديد من العصائر والمشروبات تحتوي على مركبات قد تتفاعل مع الأدوية.

راقب أعراضك: إذا لاحظت أي تغييرات غير متوقعة في صحتك بعد تغيير نظامك الغذائي، استشر طبيبك فورًا.