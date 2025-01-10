الدوري القطري .. العربي يتجاوز الشحانية بثلاثية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 07:54 مساءً - تغلب العربي على نظيره الشحانية، بنتيجة 3-1، مساء اليوم، ضمن الجولة 12 من الدوري القطري.

ثلاثية الفائز حملت توقيع كلاً من رودري “هدفين” (د23، د26)، وإسحاق الحاج (د54)، فيما سجل بيلي فان أمرسفورت (د87) هدف الشحانية الوحيد.

بهذه النتيجة، رفع العربي رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع، وتجمد رصيد الشحانية عند 11 نقطة في المركز العاشر.