الرئيس السيسي: أحداث التغيير فى أعوام 2011 و12 و13 كان لها أثر وتكلفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 يناير 2025 08:29 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يجب تحديد عدة أمور أو نقاط مرت على مصر خلال الـ10 سنوات الماضية، متابعا: "لو عاوزين الإجابة فيها سهولة ويسر.. على سبيل المثال لو أي بيت تعرض لمشكلة هذه المشكلة يكون لها تأثير على البيت لفترة.. لو بنتكلم على المدى القصير لمصر يبقى 10 سنوات".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال تفقد الأكاديمية العسكرية المصرية: "خلال الـ 10 سنوات الماضية تعرضت مصر لأمور كثيرة بداية من أحداث التغيير التي تمت فى أعوام 2011 و2012 و2013.. ولما بنتكلم عن الأحداث دي مفيش حاجة بتتعمل مش بيكون لها أثر وتكلفة".