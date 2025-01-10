الرئيس السيسي: الدولة المصرية قادرة على الانطلاق لمستقبل أفضل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 يناير 2025 08:29 مساءً -

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن البرنامج الذي وضعته الدولة المصرية الهدف منه تحقيق القدرة علي الانطلاق لمستقبل أفضل، وبذلنا جهدا كبيرا خلال الفترة الماضية نتيجة توقف عجلة التنمية الحقيقية لسنوات طويلة واحنا نقدر ونعمل ونغير ونكبر".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال تفقد الأكاديمية العسكرية المصرية: "خلال الـ 10 سنوات الماضية تأهيل وبنية للدولة وتحقق تنمية على مستوى دول نامية وليس دول متخلفة.. ولو تحدثنا فى مشكلة المياه والري.. حجم المياه اللى احنا بنعالجها معالجة ثلاثية متطورة.. بتكلفة كام ووفرت مياه قد ايه.. دول 3 أمثلة.. محطة المحسمة تعالج مليون متر مياه فى اليوم.. ومحطة بحر البقر تعالج 5.7 مليون متر مياه فى اليوم.. ومحطة 3 مايو تعالج 7.5 مليون متر مياه فى اليوم.. دول 3 أمثلة فقط.. هذه عوائد ممكن تشوفها.. فين الأسعار اللي مش عاوزه ترخص بالشكل الذي يرضي المصريين.. طب المحطات دي نستفاد منها.. المياه اللى عندنا مش كتير.. ونعاني من فقر مائي.. مش هنقدر نزود المياه إلا بمعالجة المياه أو تحلية مياه البحر.. ونعمل فى الملفين".