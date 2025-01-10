السبب الرئيسي لظهور “الهبات الساخنة” أثناء الحمل”

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 04:55 مساءً - تُعتبر الهبات الساخنة من الأعراض الشائعة المرتبطة بانقطاع الطمث، لكنها قد تحدث أيضًا خلال فترة الحمل، مما يثير العديد من التساؤلات حول طبيعتها وأسبابها.

وفقًا للمتخصصين، تنجم هذه الظاهرة عن التغيرات الهرمونية التي ترافق الحمل، حيث ترتفع مستويات هرموني الإستروجين والبروجسترون، مما يؤدي إلى شعور مشابه للهبات الساخنة التي تحدث أثناء انقطاع الطمث.

تظهر الهبات الساخنة لدى حوالي ثلث النساء الحوامل، خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى، وقد تستمر في بعض الحالات حتى الثلث الثاني أو بعد الولادة بسبب الانخفاض المفاجئ في مستويات الهرمونات.

توجد عوامل قد تزيد من احتمالية حدوث الهبات الساخنة، مثل:

– ارتفاع مؤشر كتلة الجسم

– العمر أقل من 30 عامًا

– الإصابة بالاكتئاب

وعلى الرغم من انتشار بعض المعتقدات التي تربط الهبات الساخنة بجنس الجنين أو الحمل بتوأم، إلا أن الأبحاث لم تثبت وجود أي علاقة علمية بين هذه الأمور.

للتخفيف من الهبات الساخنة أثناء الحمل، يُنصح باتباع بعض الخطوات البسيطة، مثل الاستحمام بالماء البارد، واستخدام المراوح أو الكمادات الباردة لتقليل الشعور بالحرارة.

كما يُفضل شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على الترطيب، وارتداء ملابس خفيفة ومريحة.