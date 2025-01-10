نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري البورسعيدي يقرر شكوى إنيمبا في كاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد موسى، عضو مجلس إدارة النادي البورسعيدي، ورئيس بعثة فريق الكرة الأول بالنادي، عن الصعوبات التي واجهت فريقه، في رحلة نيجيريا، موضحا استقرار ناديه على شكوى مسئولي إنيمبا، في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ويستعد المصري لمواجهة نظيره إنيمبا، يوم الأحد المقبل، في الجولة الخامسة بدور المجموعات بمسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال موسى في تصريحات صحفية: "واجهنا صعوبات كبيرة فور وصولنا إلى نيجيريا وحظينا باستقبال سيء للغاية من مسئولي إنيمبا".

وتابع: "توجهنا بالطيران الداخلي من مدينة أبوجا إلى مدينة أويو، وتجاهلت إدارة النادي النيجيري استقبلنا، وتلقينا صدمة كبيرة، بعدم توافر حافلات، لنقلنا إلى مقر الإقامة، مما تسبب في انتظارنا لوقت كبير داخل المطار لحين توفير الحافلات التي ستنقلنا".

واستطرد: "أتوجه بالشكر إلى الأستاذة سماح بدوي نائب سفير مصر في نيجيريا، والتي حرصت على الانتظار رفقة البعثة لحين إنهاء كافة إجراءات السفر من أبوجا إلى أويو، وعملت على تذليل كافة العقبات التي واجهناها".

وواصل: "إدارة إنيمبا قررت دون مبرر إلغاء حجز ملعب التدريبات الخاص بنا، ولم نجد تفسير لكافة العقبات التي نتعرض لها من الجانب النيجيري، قبل اللقاء المرتقب".

وأتم: "قررنا تقديم شكوى ضد النيجيري في كاف وسنعمل على إزالة كافة العقبات التي تواجه الفريق قبل اللقاء المرتقب".