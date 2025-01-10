نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهلي جدة يكتسح الشباب بثلاثية في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي فوزا كبيرا ومهما أمام نظيره الشباب بثلاثية مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة أهلي جدة والشباب

وانطلقت صافرة بداية مباراة أهلي جدة والشباب برتم سريع وسجل ايفان توني الهدف الأول للأهلي في الدقيقة الأولى صنعه له محرز وعاد فيجا بالهدف الثاني في الدقيقة 14 صنع فيرمينو وانتهى الشوط الأول 2/0 وبدأ الشوط الثاني من مباراة أهلي جدة والشباب برتم هادئ نسبيا وارتطمت كرة توني بالعارضة في الدقيقة 47.

وعاد سعد بالعبيد بالهدف الثالث في الدقيقة 48 وسجل ديميرال هدف أول للشباب بالخطأ بمرماه في الدقيقة 73 وحاولوا تسجيل الهدف الثاني ولكنهم لم ينجحوا في ذلك حتى سجل مصعب الجوير الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 90 صنع رينان وانتهت المباراة 3/2.

وبهذه النتيجة احتل الراقي المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة بعد تحقيق 8 فوز وتعادلين وخسر 4 بينما يأتي الشباب في المركز السادس برصيد 23 نقطة حيث انتصر خلال سبع مباريات وتعادل باثنان وهزم بخمسة.

