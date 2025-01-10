نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أستون فيلا أمام ويست هام في كأس الاتحاد الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أوناي إيمري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق ويست هام يونايتد، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة وست هام يونايتد ضد أستون فيلا، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل أستون فيلا الرسمي أمام ويست هام

حراسة المرمى: أولسين

خط الدفاع: كاش- كونسا- مينجس- ماتسين.

وسط الميدان: كامارا- باركلي - يوري تيليمانس.

خط الهجوم: بايلي- أولي واتكينز- مورجان روجرز.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وستنقل مباراة استون فيلا ضد ويست هام عبر قناة beIN Sports 2HD.

