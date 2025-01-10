نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري روشن.. الخلود يتفوق على الاتفاق في الوقت القاتل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود الفوز بنتيجة 3ـ2 على حساب نظيره الإتفاق في دوري روشين السعودي للمحترفين

أقيمت المباراة على ملعب الإتفاق ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة دوري المحترفين السعودي

بدأت المباراة قوية من جانب فريق الخلود ونجح في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 26 تقدم عن طريق" جاكسون موليكا"

عقب مرور أربع دقائق نجح فريق الإتفاق في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 30 من جانب" فاينالدوم"

شهد الشوط الثاني استحواذ وسيطرة من جانب فريق الخلود على أحداث المباراة

نجح لاعبي الخلود في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 54 عن طريق " ميزناني ماوليدا"

عاد فريق الاتفاق إلي المباراة في الوقت القاتل الدقيقة 96 حصل على ركلة جزاء سجلها "موسى ديمبيلي"

نجح لاعبي الخلود في إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 100 عن طريق " ميزياني ماوليدا"

الفوز يرفع برصيد الخلود إلي النقطة 13 في المركز الثالث عشر ويتجمد رصيد الإتفاق عند النقطة 15 في المركز الحادي عشر

