نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل نانت لمواجهة موناكو في الدوري الفرنسي.. موقف مصطفى محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نانت الذي يضم بين صفوفه المصري مصطفى محمد عن تشكيلته لمواجهة موناكو بعد قليل على ملعب لا البوجوار وذلك ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الفرنسي.

يحتل موناكو المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 30 نقطة بفارق 10 نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر.

بينما يحتل نانت المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة ويطمح في خطف نقاط المباراة الثلاث من أجل الابتعاد عن منطقة الخطر.

من المقرر أن يخوض نانت المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: أنتوني لوبيز

خط الدفاع: كاستيليتو، ناثان زيزي، نيكولاس كوزا، كيلفن أميان

خط الوسط: ليبينان، باليوس، دوجلاس أوجوستو، سيمون

وفي الهجوم: ماتيس أبلين، سوربا توماس

ويتواجد مصطفى محمد على دكة بدلاء نانت في مباراة اليوم ضد موناكو.

