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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعي لعقد صفقة تبادلية مع نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مانشستر يونايتد يستهدف صفقة تبادلية مع نابولي

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فأن النادي الإنجليزي يريد التعاقد مع الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي مقابل انتقال ماركوس راشفورد إلى الفريق الإيطالي.

ويسعي مانشستر يونايتد إلى التخلص من راشفورد خلال الميركاتو الشتوي الحالي بعد خروجه بشكل نهائي من حسابات البرتغالي روبين أموريم مدرب الشياطين الحمر.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يسعي هو الآخر لحسم صفقة التعاقد مع كفاراتسخيليا خلال فترة زمنية الشتوية الجارية من أجل تعزيز خط هجومه.

