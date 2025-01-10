نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فليك يكشف سبب الوصول لنهائي السوبر الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد مدرب برشلونة، الألماني هانزي فليك، بفوز فريقه في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على أتلتيك بلباو 2-0، موضحًا أن القرار بشأن قبول تسجيل داني أولمو وباو فيكتور مجددًا منحهم دفعة كبيرة لخوض اللقاء.

فليك يكشف سبب الوصول لنهائي السوبر الإسباني

وأوضح فالفيردي: "بلباو وجد صعوبة في التكيف في البداية، وفرط في فرصة جيدة للوصول إلى النهائي، إذ قال: "نحن لم نكن موفقين، وعندما كنا هكذا ألغيت أهدافنا، في النهاية يجب أن ندرك قوة المنافس، حاولنا إيقاف هجماتهم لمنعهم من التقدم وهذا الأمر جلب بعض المخاطر".

وعن لاعب البرسا لامين يامال، أكد فالفيردي أنه لاعب يصنع الفارق لأنه عندما يستلم الكرة لا يقتصر الأمر على ما يمكنه فعله، بل لديه رؤية واسعة للملعب ورادار يرى البعيد والقريب".