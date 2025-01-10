لوكاس فاسكيز: الفوز مستحق.. وبيلينجهام (وحش)

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 07:00 صباحاً - امتدح لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد الإسباني، زميله جود بيلينجهام بعد الأداء الطيب الذي قدمه في فوز فريقه 3-0 على ريال مايوركا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال فاسكيز في تصريحات لـ (موفيستار): لقد كان جود في مستوى وحشي خلال الشهرين الماضيين، ليس فقط فيما يتعلق بالأهداف، ولكن أيضاً في الجوانب الدفاعية والترابطية.

وعن المباراة قال: لقد كان الأمر معقداً من البداية إلى النهاية، وحقيقة أننا استغرقنا وقتاً طويلاُ لتسجيل الهدف الأول، ما جعل الأمر معقداً، لقد حصلنا على عدد قليل من الفرص والفوز أكثر من مستحق… أنا سعيد للغاية بالفوز على مايوركا، لقد قمنا بعمل رائع والفوز كان مستحقاً…